Una escena inusual llamó la atención de transeúntes en calles de México, donde un joven captó una forma poco convencional de transportar un vehículo: un automóvil colocado sobre la carrocería de una camioneta.

El hecho, que rápidamente generó sorpresa y curiosidad, fue registrado mientras el conductor circulaba con el coche encima, desatando preguntas entre quienes presenciaron la escena. “¿Cómo lograron subirlo?”, fue una de las interrogantes más repetidas por testigos.

Aunque no se conocen detalles sobre el origen o destino del traslado, ni si se contaba con las medidas de seguridad necesarias, la imagen del vehículo sobre otro generó diversas reacciones en redes sociales, donde usuarios calificaron el método como ingenioso, pero también riesgoso.

Especialistas en tránsito advierten que este tipo de prácticas puede representar un peligro tanto para los ocupantes como para otros conductores, debido a la inestabilidad de la carga y el riesgo de desprendimiento durante el recorrido.

El hecho se suma a una serie de situaciones virales que evidencian métodos improvisados de transporte, que si bien llaman la atención, también ponen en debate la importancia de cumplir las normas de seguridad vial.

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