Presunto agresor comparece ante juez por golpiza a delivery que permanece internado

Este viernes se desarrolla la audiencia de medidas cautelares contra Héctor E.L., señalado como el presunto autor de la agresión al repartidor Fabio J.R., quien permanece hospitalizado con lesiones de consideración.

El imputado enfrenta cargos por lesiones graves y leves, luego de que la víctima sufriera una golpiza que le provocó heridas maxilofaciales, además de golpes en el rostro, la cabeza y la espalda. La audiencia tiene lugar en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar N° 13 de la capital, a cargo de la juez Livia Alarcón, en el piso 7 del Palacio de Justicia.

De acuerdo con el abogado de la familia, Marcelo Patzi, la víctima fue internado tras recibir un fuerte golpe en la cabeza que le causó sangrado y desorientación. Asimismo, la defensa reveló que el joven presenta autismo leve, lo que incrementa la preocupación por la violencia ejercida en su contra.

Según el relato del afectado, el conflicto se originó cuando fue increpado por los ocupantes de un inmueble, quienes lo acusaron de grabar a una menor de edad. “Yo estaba grabando lo que ellos estaban haciendo, gritándole a las personas”, sostuvo. Además, denunció que tres personas lo agredieron físicamente.

Por su parte, Marisol N., propietaria del domicilio negó las acusaciones y ofreció una versión distinta de los hechos. Señaló que el problema surgió debido a que repartidores suelen estacionar motocicletas en su garaje, dificultando la salida de su familia. Afirmó que ese día resguardaron el vehículo y posteriormente lo devolvieron, y que el altercado se produjo tras la grabación con celular.

En el caso, inicialmente se investigó a tres personas; sin embargo, solo una fue imputada, mientras que las otras dos quedaron en libertad. La defensa de la víctima exige justicia, además del resarcimiento económico y la cobertura de los gastos médicos.

La audiencia cautelar definirá las medidas que deberá cumplir el acusado mientras avanzan las investigaciones.

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