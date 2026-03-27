“Solo quiso ayudar”: padre de repartidor agredido pide justicia

Un joven trabajador de delivery permanece internado tras ser víctima de una violenta agresión por parte de al menos tres personas, en un hecho que ha generado indignación y movilizaciones de sus colegas en Santa Cruz.

Según el testimonio de su padre, Ronny Justiniano, el joven no tenía relación directa con el conflicto inicial. Se encontraba realizando una entrega en bicicleta cuando se percató de la discusión. Al notar que uno de los involucrados vestía la misma indumentaria de su empresa, decidió grabar lo sucedido.

“Le quitaron el teléfono, lo botaron y comenzaron a golpearlo. Primero fue una mujer, luego otra persona y finalmente un hombre”, relató el padre, quien aseguró que el ataque fue registrado en videos que circulan en redes sociales.

El joven sufrió heridas de consideración, entre ellas una ceja partida y lesiones internas en la encía o mandíbula, que requirieron su traslado a un centro médico, donde incluso perdió el conocimiento.

Su padre también aclaró que la motocicleta involucrada en el conflicto no pertenecía a su hijo, desmintiendo versiones que circulaban previamente. “Mi hijo estaba en bicicleta, él solo se acercó a grabar en solidaridad”, explicó.

Respecto a los responsables, indicó que solo una persona se encuentra detenida, mientras que los otros implicados no habrían sido puestos a disposición de las autoridades, situación que genera preocupación en la familia.

Asimismo, denunció que hasta el momento ninguno de los agresores se ha acercado a pedir disculpas o asumir responsabilidad por lo ocurrido. “Pido justicia para mi hijo. Le pudo pasar a cualquiera, pero hoy está internado por intentar ayudar”, expresó.

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