Choferes inspeccionan calidad de combustible en planta de Senkata

Una comisión de al menos 25 choferes de la Federación Chuquiago Marka de La Paz y la Federación Andina de El Alto ingresó a la planta de Senkata para iniciar la verificación de la calidad del combustible, en el marco de los acuerdos alcanzados con el Gobierno nacional.

“El acuerdo es hacer la inspección y verificar la calidad del combustible”, señalaron dirigentes del sector, quienes confirmaron que las evaluaciones comenzarán de manera progresiva desde el lunes en distintos puntos del país.

Entre los compromisos asumidos, los choferes exigen el retiro inmediato de combustible en mal estado de todas las estaciones de servicio.

“Lo que tienen que hacer las autoridades es sacar ese combustible de mala calidad”, manifestaron.

Asimismo, indicaron que se conformarán comisiones técnicas, acompañadas por ingenieros, para realizar el análisis correspondiente, debido a que los transportistas no cuentan con la especialización necesaria.

“Nosotros no somos profesionales, por eso están viniendo también ingenieros”, explicaron.

Como parte del proceso, se tomarán muestras de gasolina que serán enviadas a laboratorios internacionales en países como Chile, Paraguay y Perú, además de no descartar el apoyo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Los choferes también solicitaron la contratación de una empresa internacional que garantice la transparencia de los controles, así como la participación de organismos externos en el proceso de verificación.

En paralelo, el sector otorgó un plazo de 72 horas al Gobierno para el resarcimiento de daños en vehículos presuntamente afectados por combustible de mala calidad, advirtiendo que el control será permanente.

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