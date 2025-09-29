ANH y transportistas verificarán la calidad de combustible en surtidores y en la planta de Senkata

El director general de Comercialización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Pozo, informó este lunes que una comisión de dirigentes del sector transporte acompañará las inspecciones de calidad de combustibles en estaciones de servicio, con el objetivo de verificar que la gasolina y el diésel que se comercializan cumplan con los parámetros establecidos.

Pozo adelantó que este martes las labores de control se extenderán a la planta de Senkata de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde se revisarán certificados y pruebas de laboratorio.

“De manera conjunta como ANH, como sector transporte estamos predispuestos para compartir la información necesaria para que se pueda verificar los parámetros de calidad (…) Vamos a seguir haciendo lo que sea necesario”, afirmó en conferencia de prensa.

El funcionario señaló que las investigaciones permitirán establecer si la responsabilidad por la supuesta mala calidad de los combustibles recae en las estaciones de servicio o en las plantas de almacenaje.

Por su parte, el dirigente del transporte, Limberth Tancara, anunció que el sector formalizará alrededor de 300 denuncias de transportistas que aseguran haber sufrido daños en sus vehículos por el uso de combustibles defectuosos. “El objetivo es conseguir el resarcimiento por los gastos de reparación que los compañeros ya realizaron”, manifestó.

Las autoridades confirmaron que el trabajo de verificación continuará de manera permanente y coordinada con los sectores afectados para garantizar la calidad del suministro de combustibles en todo el país.

