Ingenieros mecánicos piden pruebas externas para medir calidad de combustible

Las denuncias por la mala calidad del combustible continúan generando preocupación y fallas mecánicas en vehículos del país. Ante este panorama, el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Santa Cruz pidió a las autoridades para que tomen acciones inmediatas y realicen pruebas transparentes e imparciales al carburante.

Guido Moreno, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, confirmó que las fallas en los automotores están directamente relacionadas con la calidad del carburante.

"Efectivamente se ha evidenciado de que hay una mala calidad en cuanto al combustible. Se ha notado algunos sedimentos y además algunos fallos ocasionados tanto en el sistema de inyección como en el sistema de admisión de diferentes marcas y modelos. El común denominador en realidad es el combustible," explicó Moreno.

El experto aclaró que la intención no es señalar culpables, sino invitar a las autoridades competentes a que realicen las pruebas necesarias para demostrar si las propiedades físico-químicas del carburante son aptas para circular en el mercado boliviano.

Piden análisis en laboratorios extranjeros para garantizar transparencia

Para asegurar la imparcialidad y credibilidad de los resultados, los ingenieros mecánicos han propuesto un paso adicional: realizar análisis del combustible fuera del país. Según Moreno, las pruebas de calidad no deberían hacerse a nivel local. "Las pruebas deberían hacerse en un análisis externo de un país vecino. Deberían sacarse del país y no hacerlas acá. Deberían hacerse en un laboratorio que esté certificado por la ISO y que no responda a nadie para garantizar, más que todo, la transparencia de los resultados," sentenció el vicepresidente.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos asegura que buscarán la forma de concretar estos análisis externos ante la persistencia de los problemas reportados por los conductores en sus vehículos.

