Erika Suárez: “Este premio honra el legado de mi familia y el talento boliviano”

La diseñadora boliviana Erika Suárez, creadora de Weise Atelier, fue reconocida recientemente en Miami como la Diseñadora Latina del Año, consolidando su trayectoria en la moda internacional y llevando el nombre de Bolivia a los mercados globales.

Erika destacó el significado del premio: “Para mí este reconocimiento es honrar el legado de mi familia: 60 años de trabajo de mi abuela, 40 de mi mamá y ya 14 años de la fundación de mi marca. Es un orgullo enorme decir que en Bolivia tenemos calidad de diseño y de producto que puede competir en mercados internacionales”.

La diseñadora resaltó que este premio también reconoce el esfuerzo de su equipo, que trabaja para materializar cada una de sus ideas en las prendas y piezas de Weise Atelier.

Suárez participó en el Latin American Fashion Summit, una plataforma que visibiliza a nuevos talentos latinos en mercados globales.

Este año, participó en el concurso Pitch to Love, donde fue semifinalista y luego finalista, presentándose frente a un jurado conformado por figuras destacadas de la industria de la moda, como Carmen Busquets, Carla Martínez de Vogue Latinoamérica y la presidenta de Moda Operandi.

“Este tipo de eventos nos permite acercarnos a los grandes de la industria y proyectar nuestro trabajo en un mercado global. Es un orgullo boliviano”, afirmó Erika Suárez, quien continúa consolidando a Weise Atelier como un referente de la moda boliviana a nivel internacional.

