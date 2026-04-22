Transporte definirá acciones tras plazo de 15 días dado al Gobierno por calidad del combustible

Este miércoles se cumple el plazo de 15 días que transportistas otorgaron al Gobierno para resolver la problemática de la mala calidad del combustible, sin embargo, el sector advierte que los compromisos asumidos no se han cumplido en su totalidad.

“Siempre hemos solicitado la reposición del 100% de la gasolina especial y que se elimine la gasolina con rótulo plus de mala calidad”, señaló Lucio Mendez, secretario de la Federación departamental de Choferes San Cristobal, al hacer una evaluación del acuerdo alcanzado tras anteriores medidas de presión.

Durante este periodo, los transportistas realizaron un control interno en distintas estaciones de servicio para verificar la calidad y distribución del carburante. Según explicaron, ya no se observa la gasolina oscura que anteriormente denunciaban, pero ahora se identifican dos tipos de gasolina: una de origen nacional y otra importada.

De acuerdo con los datos preliminares, la gasolina nacional —distribuida principalmente en surtidores estatales— presenta un octanaje superior a 96, mientras que la gasolina extranjera alcanza aproximadamente 86, aunque ambas se encontrarían dentro de los parámetros permitidos.

No obstante, el sector considera que estos resultados no son concluyentes y decidió llevar muestras a laboratorios especializados, incluyendo instancias técnicas de la Universidad Técnica de Oruro, con el objetivo de determinar con precisión la composición del combustible y sus posibles efectos en los motores.

“Estamos esperando el informe final para demostrar técnicamente qué está pasando y si realmente se está dañando nuestros vehículos”, afirmó Mendez.

En ese contexto, recordaron que autoridades del Gobierno habrían reconocido errores en la composición del combustible, mencionando el uso excesivo de componentes como gomas y manganeso, elementos que —según los transportistas— no serían adecuados para este tipo de carburantes.

A pesar de los compromisos de corrección mediante aditivos, el sector asegura que los problemas persisten e incluso se habrían agravado, afectando el funcionamiento de los motores.

Otro de los puntos críticos es el abastecimiento. Según los transportistas, la demanda diaria en Oruro es de aproximadamente 518 metros cúbicos, pero actualmente solo se estaría cubriendo entre 100 y 120, lo que explica las largas filas en los surtidores.

Asimismo, denunciaron incumplimientos en la dotación de kits para la conversión a GNV y retrasos en proyectos de mantenimiento vial, pese a anuncios de licitaciones en curso.

Ante este panorama, el dirigente anunció que se convocó a un ampliado departamental para informar a las bases sobre la situación y definir las próximas medidas.

“Esperemos que se cumpla, de lo contrario nuevamente vamos a tener que salir a las calles”, advirtió.

El sector no descarta retomar movilizaciones si el Gobierno no garantiza soluciones concretas tanto en la calidad como en el suministro de combustible.

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