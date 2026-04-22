Presidente convoca a gobernadores electos a reunión clave en la Casa Grande del Pueblo

El presidente Rodrigo Paz convocó para este viernes a los nueve gobernadores electos del país a una reunión en la Casa Grande del Pueblo, con el objetivo de iniciar un trabajo conjunto orientado a buscar soluciones para las regiones y encarar los desafíos del país.

La cita está prevista para las 11:00 y se da horas después de que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunciara la convocatoria tras la conclusión de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales en departamentos como Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Beni.

Desde el Beni, el gobernador electo, Jesús Eguez confirmó su participación en el encuentro y expresó su expectativa de que la reunión permita avanzar en soluciones a la situación financiera que enfrentan las gobernaciones, afectadas por la caída de ingresos.

La autoridad adelantó que entre los planteamientos que llevará están la transferencia al nivel central de competencias departamentales que actualmente consideran nacionales, la revisión de la contraparte regional en proyectos carreteros, que alcanza el 30%, y el incremento de impuestos a las regalías del oro.

“Hay competencias departamentales que son nacionales, en esta reunión vamos a gestionar para que sean transferidas al Gobierno, otro punto es la contraparte de carreteras, que es el 30% y por último vamos a trabajar en el aumento de impuestos a las regalías del oro”, indicó Eguez.

Por su parte, la gobernadora electa de Tarija, María René Soruco, valoró la convocatoria, aunque advirtió que las regiones llegarán con agendas distintas marcadas por problemáticas específicas.

No obstante, consideró que el encuentro abre la posibilidad de construir una nueva visión de administración estatal basada en una agenda autonómica.

“No es posible que hayan cinco niveles de Estado, no se puede administrar el estado bajo una lógica centralista, hay una tarea pendiente del pacto fiscal, si queremos construir un modelo autonómico en el que las competencias tengan platita es necesario sentarnos y hablar, porque no es posible que el nivel central administre el 70% de los recursos”, declaró Soruco.

El presidente Paz aseguró que trabajará con las nuevas autoridades subnacionales mediante un diálogo abierto, dejando de lado “chantajes y presiones”, en busca de una coordinación efectiva entre niveles de gobierno.

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