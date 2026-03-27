“Vamos a hablar con todos”: Revilla busca alianzas para la segunda vuelta en La Paz

Luego de las elecciones subnacionales, distintos candidatos aceptaron los resultados y dieron paso a una nueva etapa marcada por la búsqueda de consensos rumbo a la segunda vuelta en La Paz.

En este contexto, el candidato a la Gobernación, Luis Revilla, señaló que ya se iniciaron conversaciones para posibles alianzas políticas con miras a la votación del próximo 19 de abril.

“Sí, por supuesto que vamos a hablar con ellos. Vamos a establecer contactos”, afirmó, destacando que los diálogos avanzan, aunque aún sin acuerdos públicos.

Revilla, candidato de Patria Sol, indicó que esta nueva etapa electoral estará marcada por la construcción de consensos, luego de que las demás fuerzas políticas reconocieran los resultados de la primera vuelta.

“La decisión será entre seguir igual o apostar por un cambio”, manifestó, en referencia al escenario que enfrentará el electorado.

Por otro lado, el candidato “Toño Rivero” señaló que, a pesar del resultado final del cómputo oficial, Innovación Humana es una ¿de las bancadas con gran presencia en la Asamblea Departamental, con ocho asambleístas, lo que refuerza su peso político en la etapa decisiva.

En paralelo, se conoció que el candidato a la alcaldía de La Paz, César Dockweiler, envió una carta al presidente Rodrigo Paz buscando coordinar acciones conjuntas, a la espera de una respuesta oficial.

Con el panorama más claro tras la aceptación de resultados, la contienda entra ahora en una fase clave donde las alianzas podrían definir el rumbo político del departamento.

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