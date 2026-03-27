Irak se motiva: jugadores envían mensaje a su pueblo antes de enfrentar a Bolivia

La selección de Irak ya vive la previa del partido más importante de los últimos años. Antes de enfrentar a Bolivia por el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, sus jugadores enviaron un mensaje de aliento a su afición.

“Estén ahí… los Leones de Mesopotamia los esperan”, expresaron los futbolistas en un video dirigido especialmente a los hinchas iraquíes que residen en Estados Unidos y Europa.

El equipo asiático llega a esta instancia tras superar a Surinam y buscará quedarse con el último boleto disponible para la Copa del Mundo que se disputará en Norteamérica.

Irak se presenta como uno de los seleccionados más representativos de Asia Occidental, con una historia marcada por la resiliencia y la competitividad, incluso en contextos difíciles para el país.

Ahora, el conjunto dirigido por Graham Arnold tiene la oportunidad de volver a un Mundial tras casi cuatro décadas de ausencia, lo que aumenta la expectativa en torno a este decisivo encuentro.

El partido que define todo

El duelo frente a Bolivia se jugará el martes 31 de marzo, desde las 11:00 (hora boliviana), en el estadio BBVA de Monterrey, México.

Será un choque sin margen de error: el ganador clasificará al Mundial 2026, mientras que el perdedor quedará fuera.

En la previa, Irak apuesta no solo a su fútbol, sino también al apoyo de su gente. Porque en partidos como este, la motivación también juega.

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