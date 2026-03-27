Promesa cumplida: comerciante regaló comida por la victoria de Bolivia

La victoria de la selección boliviana por 2-1 frente a Surinam no solo desató festejos en todo el país, sino también el cumplimiento de promesas que se habían hecho en medio de la ilusión.

En distintos puntos, varios comerciantes habían asegurado que, si La Verde avanzaba, regalarían productos o invitarían alimentos a sus clientes.

Y este viernes, tras confirmarse el triunfo, cumplieron.

Uno de los casos más llamativos fue el de David, un comerciante que ofreció desayunos gratuitos. Pan, buñuelos o pasteles fueron parte de la oferta para quienes se acercaron a su puesto.

Incluso, quienes afirmaron haber visto el noticiero del jueves recibieron el desayuno completamente gratis, en un gesto que rápidamente llamó la atención.

La emoción por el resultado fue evidente. Miles de bolivianos siguieron el partido con esperanza… y la victoria terminó por desatar la alegría colectiva.

Ahora, con la mirada puesta en el próximo duelo frente a Irak, la ilusión sigue creciendo. Algunos comerciantes ya anticipan nuevas promociones si La Verde logra dar el último paso hacia el Mundial.

Porque cuando gana Bolivia, la celebración también se vive en las calles.

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