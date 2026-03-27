La selección de Irak ya se encuentra en la recta final de su preparación para el partido decisivo ante Bolivia, en busca de un cupo al Mundial 2026.

El equipo asiático eligió las instalaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en Monterrey, como su centro de entrenamiento entre el 24 y el 27 de marzo. Allí, los jugadores trabajan en su adaptación a las condiciones climáticas y a la exigencia del escenario donde se disputará el encuentro.

Preparación en Monterrey

El complejo deportivo de la Facultad de Medicina de la UANL se convirtió en la base de operaciones de los llamados “Leones de Mesopotamia”. En este lugar, el plantel busca llegar en óptimas condiciones físicas y tácticas para el repechaje intercontinental.

La delegación iraquí arribó a México el 21 de marzo, dando inicio a su fase final de preparación con un grupo de 26 futbolistas bajo la dirección técnica de Graham Arnold.

Un sueño que lleva décadas

Irak no disputa un Mundial desde México 1986, por lo que este partido representa una oportunidad histórica para romper casi 40 años de ausencia en la máxima cita del fútbol.

El equipo llega con altas expectativas y la motivación de volver a competir entre las mejores selecciones del mundo.

El duelo decisivo

El encuentro frente a Bolivia se jugará el martes 31 de marzo en el estadio BBVA de Monterrey, desde las 11:00 (hora boliviana).

En caso de empate, la clasificación se definirá mediante una tanda de penales.

Por su parte, la selección boliviana llega con el impulso de la victoria 2-1 ante Surinam, resultado que la dejó a un paso de volver a un Mundial después de más de tres décadas.

La ilusión está en marcha… y el último partido lo definirá todo.

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