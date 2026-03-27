ABC reporta dos rutas cerradas por inundación y pérdida de plataforma en la red fundamental del país

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que varias vías de la red vial Fundamental presentan problemas de transitabilidad debido a eventos climáticos y trabajos de mantenimiento, por lo que recomendó a los conductores extremar precauciones.

De acuerdo con el reporte actualizado, se registran 7 eventos activos, de los cuales 2 rutas se encuentran no transitables, uno con restricción vehicular y al menos 25 tramos con circulación con precaución.

Asimismo, desde la ABC se indicó que se continúa realizando trabajos de estabilización en el sector de Siete Curvas en la carretera nueva Cochabamba – Santa Cruz, tras los derrumbes registrados en la zona en pasados días.

Rutas cerradas por emergencias

Entre los tramos más afectados está el departamento de La Paz en el sector Calajahuira (Retén) – Pongo, en el denominado Camino Antiguo o de la Muerte, donde se reporta pérdida de plataforma, lo que obligó al cierre total del tráfico durante todo el día y sin rutas alternas disponibles.

Otra vía inhabilitada se encuentra en Santa Cruz en el sector de San Lorenzo – Salinas, específicamente en el puente San Miguelito, donde una inundación mantiene el paso cerrado y pone en riesgo la estructura del puente. En este sector tampoco existe alternativa de circulación y se espera que el nivel del agua descienda.

Además, en Santa Cruz, a la altura del cruce 0010 (Guabirá) – Portachuelo, el paso está bloqueado por motivos sociales en la salida del viaducto.



Tramos con restricción y desvíos

Asimismo, en la ruta Llavini – Bombeo se aplica una restricción vehicular debido a trabajos de rehabilitación. El tránsito está cerrado entre las 09:00 y 17:00, aunque fuera de ese horario la circulación es normal, bajo señalización y control.

Según el informe, en el departamento de Pando, los tramos Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran transitables con desvíos debido a trabajos en construcción, por lo que se recomienda circular con precaución.

En Tarija, el sector Entre Ríos – Tacuarandi también presenta desvíos, mientras se ejecutan labores de limpieza en la zona de San Simón.

En cuanto a restricciones, la ABC reportó que en Beni, en el tramo Santo Domingo – Monte Grande, el tránsito está limitado por evaluación del trazado

La ABC recordó que administra más de 15.000 kilómetros de carreteras en todo el país y recomendó a los usuarios consultar el estado de las vías antes de viajar.

Para emergencias o consultas, la entidad habilitó la línea de WhatsApp 71219232.



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