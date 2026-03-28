Delivery víctima de ataque pide ayuda económica mientras agresores no aparecen

Fabio Justiniano, un joven de 24 años que trabaja como delivery en bicicleta, fue víctima de una agresión por parte de tres personas mientras intentaba ayudar a un colega al que le escondieron su motocicleta en la zona de la avenida Beni, en Santa Cruz.

La familia del joven, que aún se encuentra hospitalizado, pide apoyo de la población para cubrir los gastos médicos y exige que se haga justicia.

“Pasados los días están apareciendo los dolores, le pusieron un collarín por los fuertes dolores en el cuello”, relató Indira Rea, madre de Fabio. “Él todavía tiene que estar en observación; tenemos exámenes pendientes por el tema de la mandíbula, además de tomografías en la cabeza”, añadió.

Según la mamá del joven, la única persona que fue aprehendida por este hecho quedó en libertad tras su audiencia que se realizó este viernes.

“Tendrían que ser las tres personas que lo agredieron las aprehendidas, pero solo uno llegó a destino tras ser arrestado, la señora y su esposo no llegaron y no sabemos de su paradero. Este viernes se hizo la audiencia del joven aprehendido, pero lo dejaron en libertad”, dijo visiblemente afligida.

Fabio narró cómo ocurrió la agresión: “Llegué a buscar mis pedidos y cuando salgo vi que estaban reclamando a dos personas. Entonces empecé a grabar a los dueños de casa que habían secuestrado la moto. Cuando llegaron más delivery para intentar solucionar, la señora se empieza a alterar y yo grababa los cuerpos, no las caras. Ahí se da cuenta la señora, se acerca, me quita el teléfono y me empieza a golpear junto a otras dos personas. Uno de mis colegas agarró a un cuarto agresor para que no me golpee más”.

Indira Rea pidió que se de con los agresores, que tras el hecho no se conoce de su paradero para que se haga justicia: “Se tiene que llegar hasta lo último, que se haga justicia para Fabio, para que no vuelva a suceder esto”.

La familia también solicita colaboración de la población para poder cubrir los gastos médicos derivados de la agresión, que incluyen estudios de mandíbula, tomografías y atención médica continua.

Mira la programación en Red Uno Play