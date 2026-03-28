El segundo participante de la gala de este viernes en La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Esteban Garnica, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva.

El cantante interpretó “En Privado”, de Manuel Turizo y Xavi, en una versión adaptada que buscó darle una identidad distinta sobre el escenario.

Devoluciones del jurado

La presentación generó opiniones divididas, aunque con un respaldo importante por parte de los jueces.

Alenir Echeverría valoró positivamente la actuación y destacó el trabajo del equipo.

“No tengo mucho que decir. Quiero felicitarlos a David y a Jesús, porque lo importante de este concurso es encontrar la mejor voz de Bolivia. Considero que estás bien, ha sido una de tus mejores presentaciones”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti destacó la propuesta, aunque remarcó problemas de afinación.

“Hicieron de un tema urbano un rock con identidad, eso me gusta. Pero sentí que no estuviste afinado en toda la canción. Vas por buen camino, pero no te encontré del todo”, afirmó.

Marco Veizaga puso el foco en la evolución escénica del participante.

“Me gusta el equipo que están haciendo. Le están dando presencia, actitud y una guía clara. Van por un muy buen camino”, expresó.

Finalmente, Diego Ríos coincidió en que el rumbo artístico está definido, pero aún necesita fortalecerse.

“La identidad de Esteban ya está marcada, y eso es positivo. Pero no lo sentí del todo cómodo en la canción. Este es su estilo y hay que potenciarlo”, sostuvo.

Identidad en escena, pero problemas de afinación: la noche de Esteban

Puntaje y balance

Tras las devoluciones, Esteban Garnica obtuvo un puntaje promedio de 4.8, ubicándose en una posición intermedia dentro de la tabla.

Al finalizar, tanto el participante como su mentor agradecieron las observaciones del jurado y destacaron su crecimiento dentro del programa.

“Lo positivo es que vamos avanzando”, señalaron.

Una presentación que suma confianza, pero que deja claro que aún hay aspectos por pulir en una competencia donde cada detalle cuenta.

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