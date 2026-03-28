Carlos Trucco en la previa al partido de La Verde ante Irak: “Lo van a plantear con mucha inteligencia"

Bolivia se encuentra a un solo paso de asegurar su presencia en la próxima cita mundialista tras derrotar ayer a Surinam por 2-1. El exguardameta Carlos Trucco expresó su confianza en el equipo y destacó que el mensaje del portero Viscarra "da la esperanza de que el partido que viene lo van a jugar con mucha inteligencia".

La victoria del jueves permitió a La Verde llegar con vida al duelo definitivo del próximo martes frente a Irak. Trucco resaltó la preparación táctica del equipo al afirmar que existe "un técnico que piensa mucho, analiza" y que no se debe ver solo el juego, sino "distintos partidos".

El exmundialista recordó la emoción vivida en el palco junto a su hija, donde el himno nacional lo hizo vibrar como en los tiempos de 1994. "Cuando tuvimos el gol en contra, ella me agarraba la mano", relató Trucco, subrayando que tras ese momento "los chicos empezaron a jugar" hasta remontar.

La actuación individual también fue clave, especialmente la seguridad bajo los tres palos y la frialdad en los momentos de máxima presión.

Según Trucco, "la tranquilidad que tiene Miguelito para definir en el penal es espectacular" y valoró el sacrificio de Viscarra diciendo que "Billy ataja hasta con la cara".

De cara al choque contra Irak, el análisis previo y la ubicación de las piezas en el tablero serán fundamentales para alcanzar el objetivo. El exarquero concluyó que "todos los cuerpos técnicos analizan y ven cómo colocar a sus jugadores para sacar mejor provecho" en esta instancia final.

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