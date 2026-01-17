TEMAS DE HOY:
tiktoker aprehendido Caso: Harinas Subvencionada

28ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¡Tarija apoya a La Verde! Cálido recibimiento a la Selección antes del choque contra Panamá

La selección boliviana llegó a Tarija para prepararse y enfrentar a Panamá. A su arribo, los jugadores fueron ovacionados por la hinchada. El equipo se prepara para entrenar este sábado a puertas abiertas.

Red Uno de Bolivia

16/01/2026 20:14

Foto: Red Uno
Tarija

Escuchar esta nota

Tras años de espera, el combinado nacional aterrizó en la "Capital de Tarijeña". Una multitud de hinchas se apostaron en las afueras del hotel de concentración para ovacionar a los jugadores este viernes por la noche, marcando el inicio de la fiesta deportiva en el IV Centenario.

La Selección Boliviana de Fútbol ya respira aire tarijeño. En medio de cánticos, banderas flameando y un ambiente de fiesta total, el plantel dirigido técnicamente por Oscar Villegas, llegó a la ciudad de Tarija para cumplir con su compromiso amistoso frente a la selección de Panamá.

Ahora se preparan para su entrenamiento a puertas abiertas que se realizará en el estadio IV centenario a las 17:00 horas, donde todos los hinchas podrán brindarles su apoyo.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD