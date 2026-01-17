Tras años de espera, el combinado nacional aterrizó en la "Capital de Tarijeña". Una multitud de hinchas se apostaron en las afueras del hotel de concentración para ovacionar a los jugadores este viernes por la noche, marcando el inicio de la fiesta deportiva en el IV Centenario.

La Selección Boliviana de Fútbol ya respira aire tarijeño. En medio de cánticos, banderas flameando y un ambiente de fiesta total, el plantel dirigido técnicamente por Oscar Villegas, llegó a la ciudad de Tarija para cumplir con su compromiso amistoso frente a la selección de Panamá.

Ahora se preparan para su entrenamiento a puertas abiertas que se realizará en el estadio IV centenario a las 17:00 horas, donde todos los hinchas podrán brindarles su apoyo.

Mira la programación en Red Uno Play