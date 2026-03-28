La última presentación de la noche encendió el escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces con ritmo, energía y talento.

El encargado de cerrar la gala fue Jonatan Peñaranda, integrante del equipo de Lilibeth Temo y Franklin Trigo, quien interpretó “La Villa”, de Ryan Castro, Kapo y Gangsta, en una versión renovada que conquistó por completo al jurado.

Elogios del jurado

Durante la ronda de evaluación, los jueces coincidieron en destacar la seguridad, presencia y evolución del participante.

Marco Veizaga valoró la conexión de Jonatan con el escenario.

“Qué buena versión. Si te sentiste cómodo, eso es lo que vende el show”, señaló.

Por su parte, Diego Ríos fue contundente en su devolución.

“Excelente trabajo. Tienes soltura y una seguridad en el escenario espectacular. Me faltan palabras, muy bueno”, expresó.

Alenir Echeverría resaltó su crecimiento dentro de la competencia.

“Estoy feliz. Estás creciendo de una manera increíble, especialmente considerando el poco tiempo de ensayo. Espero que no decaigas”, afirmó.

Finalmente, Tito Larenti destacó el nivel alcanzado en esta presentación.

“Hoy lograste que ponga una nota que no había puesto en toda la semana. Lo que trajiste fue originalidad: bailas, cambias, tienes técnica y conocimiento. Esto recién empieza, pero quiero ver qué viene después”, indicó.

Jonatan Peñaranda arrasa en la gala y logra la mejor puntuación de la semana

Puntaje y reconocimiento

Tras las devoluciones, Jonatan Peñaranda obtuvo un puntaje de 7.0, convirtiéndose en la mejor calificación de la semana.

Sus mentores agradecieron al jurado y destacaron el trabajo realizado junto al participante, asegurando que lograron mostrar su mejor versión sobre el escenario.

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