La competencia continúa en La Gran Batalla – Duelo de Voces y, en esta ocasión, fue el turno de Anyela Rengifo, integrante del equipo de Maisa Roca y Franklin Trigo.

La participante interpretó “Cactus”, de Belinda, en una presentación que no logró convencer del todo al jurado, que coincidió en varias observaciones técnicas.

Devoluciones del jurado

Tito Larenti consideró que la canción representó un desafío complejo para la cantante y que no logró mostrar todo su potencial.

“La canción es complicada y en esa tonalidad es difícil. Te desinflaste; el trabajo no es malo, pero esperaba más de ti”, señaló.

Por su parte, Alenir Echeverría fue más crítica, a pesar de reconocer su talento.

“Considero que tienes una de las mejores voces, pero hoy no fue tu noche. Desafinaste mucho y eso tiene que ver con la respiración y el baile”, afirmó.

Marco Veizaga destacó algunos aspectos puntuales, aunque también apuntó a la técnica.

“Me gustó la precisión en las terminaciones de las palabras, pero hay que trabajar más la respiración”, indicó.

Finalmente, Diego Ríos coincidió en el diagnóstico general.

“Mala respiración, desafinaciones… tienes un potencial increíble, pero no fue tu noche”, sostuvo.

No fue su noche: Anyela Rengifo recibe duras críticas del jurado

Puntaje y reacción

Tras la evaluación, Anyela Rengifo obtuvo un puntaje de 4.5, quedando en una zona intermedia de la tabla.

Desde su equipo señalaron que continuarán trabajando para mejorar las próximas presentaciones y potenciar sus fortalezas.

Una gala complicada para una de las voces más prometedoras, que ahora deberá enfocarse en corregir errores para volver a brillar en el escenario.

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