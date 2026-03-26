"Se ha puesto un plazo de 3 días": Gobierno acuerda acelerar el pago del resarcimiento a choferes

El sector transporte de La Paz determinó levantar sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Poder Ejecutivo. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, destacó la voluntad política al afirmar que "el Gobierno se ha comprometido a hacer una investigación a fondo de toda esta estructura corrupta".

El punto central del convenio establece un mecanismo de máxima velocidad para el resarcimiento económico por daños en motores. La autoridad fue enfática al señalar que, para garantizar la reparación, "se ha puesto un plazo de 3 días una vez que se verifique" cada caso reportado.

Para asegurar la calidad del carburante, los transportistas tendrán participación directa en la cadena de suministro que llega desde Paraguay, Argentina y Chile.

Lupo explicó que este control conjunto permitirá dar seguridad de que no hay escasez, asegurando que "la verificación será permanente y a nivel nacional".

Sobre la logística del pago, se confirmó la activación del seguro de Yacimientos a través de una plataforma digital y la recepción de comprobantes físicos. El ministro subrayó la importancia de esta medida, reconociendo que para el autotransporte "su medio de vida es el vehículo en buen estado".

Adicionalmente, el encuentro sirvió para ratificar las políticas de alivio financiero y reprogramación de deudas que ya se encuentran vigentes. "El diferimiento es algo que está dentro de las políticas a las que podrán acceder con cierta celeridad", recordó Lupo.

Finalmente, el Gobierno lamentó la afectación a la ciudadanía que debe trasladarse diariamente a sus centros de estudio y trabajo. "Nos pudimos haber ahorrado un día de paro", reflexionó la autoridad, reafirmando que el objetivo final es construir una cultura de respeto y no de confrontación.

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