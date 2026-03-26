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Deportes

Día clave rumbo al Mundial 2026: horarios y dónde ver todos los repechajes

Bolivia se juega su futuro ante Surinam, mientras Europa entra en fase decisiva. Este jueves habrá una jornada cargada de partidos clave para definir a los últimos clasificados al Mundial.

Silvia Sanchez

26/03/2026 12:42

Día clave rumbo al Mundial 2026: horarios y dónde ver todos los repechajes. Imagen captura RR.SS.
Mundo

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Este jueves 26 de marzo comienza a tomar forma el cierre de las clasificaciones al Mundial 2026. Con partidos en Europa y el repechaje intercontinental, varias selecciones se juegan su última oportunidad para llegar a la cita más importante del fútbol.

Entre los duelos más esperados está el de Bolivia frente a Surinam, clave para mantener viva la ilusión de La Verde.

Repechaje intercontinental

El torneo internacional reúne a seis selecciones que buscan los últimos cupos al Mundial. Se disputa en México y se juega en formato de eliminación directa.

Bolivia enfrentará a Surinam en la primera semifinal. El ganador avanzará a una final ante Irak, donde se definirá su clasificación.

En la otra llave, Nueva Caledonia se medirá ante Jamaica, y el vencedor jugará ante República Democrática del Congo.

Horarios y TV

Bolivia vs Surinam

  •  Hora: 19:00

El ganador después de enfrentar a Irak integrará el Grupo I del Mundial junto a Francia, Senegal y Noruega.

Repechaje europeo

En Europa, 16 selecciones compiten por 4 cupos. El formato incluye semifinales y finales a partido único.

Partidos destacados:

  • Turquía vs Rumania (zona 3)
    14:00 |  ESPN 2
  • Italia vs Irlanda del Norte (zona 1)
    16:45 | ESPN
  • Gales vs Bosnia y Herzegovina (zona 1)
    16:45 |  ESPN 2
  • Ucrania vs Suecia (zona 2)
    16:45 | Disney+
  • Polonia vs Albania (zona 2)
    16:45 | Disney+
  • Eslovaquia vs Kosovo (zona 3)
    16:45 |  Disney+
  • Dinamarca vs Macedonia del Norte (zona 4)
     16:45 | Disney+
  • República Checa vs Irlanda (zona 4)
    16:45 | Disney+

¿Qué está en juego?

Los ganadores de cada zona europea avanzarán a la fase de grupos del Mundial:

  • Zona 1 → Grupo B (Canadá, Qatar, Suiza)
  • Zona 2 → Grupo F (Países Bajos, Japón, Túnez)
  • Zona 3 → Grupo D (Estados Unidos, Paraguay, Australia)
  • Zona 4 → Grupo A (México, Sudáfrica, Corea del Sur)

Una jornada para no despegarse de la pantalla

Será un día cargado de emoción, con partidos que pueden cambiar el destino de varias selecciones.

Mira la programación en Red Uno Play

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