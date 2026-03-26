Surinam se agranda: Boëtius asegura que están “por encima de Bolivia”

La previa del duelo entre Bolivia y Surinam sumó un capítulo picante. El mediocampista Jean-Paul Boëtius aseguró que su selección llega como favorita para el partido de este jueves por el repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Los favoritos somos nosotros. Cuando comparas un equipo con el otro, siento que Surinam está por encima de Bolivia”, afirmó el jugador en su último contacto con la prensa.

Respeto, pero confianza total

Pese a su contundente declaración, el futbolista del RKC Waalwijk también reconoció el nivel del rival.

“Bolivia hizo una gran campaña en las Eliminatorias. La competencia en Sudamérica es muy importante”, señaló, destacando el contexto competitivo de La Verde.

Preparación exprés… pero con ventaja

Boëtius explicó que, aunque el equipo lleva pocos días concentrado en Monterrey, el conocimiento del rival no es un problema.

Según contó, el plantel analizó a Bolivia mediante reuniones virtuales con el cuerpo técnico en las últimas semanas, lo que les permitió estudiar sus fortalezas.

“El ataque de Bolivia es muy fuerte, pero confiamos en nuestros defensores para neutralizarlo”, aseguró.

Un equipo que se siente listo

A pesar del corto tiempo de trabajo con el grupo completo, el mediocampista se mostró tranquilo.

“No es cuestión de tiempo. Llevamos mucho jugando juntos, nos conocemos bien y estamos listos para hacer un gran partido”, afirmó.

Además, prometió un equipo intenso dentro del campo:

“Se verá una selección con mucha pasión, mucha energía. Vamos a buscar nuestra mejor versión”.

Todo o nada en Monterrey

El partido se disputará este jueves a las 18:00 (hora boliviana) en el estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, en Monterrey.

El ganador avanzará a un duelo decisivo frente a Irak, donde estará en juego el último boleto al Mundial 2026.

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