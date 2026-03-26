Un nuevo caso de feminicidio se registró en el municipio de Samaipata, Santa Cruz donde una adolescente de 15 años perdió la vida tras ser atacada con un arma blanca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos cinco puñaladas en el pecho, heridas que le provocaron la muerte de manera casi instantánea.

El principal sospechoso del crimen es su pareja, un hombre de 21 años, quien fue aprehendido por efectivos policiales que acudieron al lugar tras tomar conocimiento del hecho. El caso se encuentra en proceso de investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Se aguarda que personal de la División Homicidios llegue al lugar para que realice el levantamiento legal del cadáver y continúe con las pericias correspondientes. Asimismo, se aguarda un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas.

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