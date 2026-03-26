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Monterrey se pintó de verde: así fue el banderazo que emocionó a Bolivia

A horas del partido ante Surinam, la hinchada boliviana convirtió la previa en una fiesta de fe, pasión y esperanza que cruzó fronteras.

Silvia Sanchez

26/03/2026 10:53

Monterrey se pintó de verde: así fue el banderazo que emocionó a Bolivia
México

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La ilusión mundialista ya se juega fuera de la cancha. En la ciudad de Monterrey, México, cientos de hinchas bolivianos protagonizaron un emotivo banderazo para alentar a La Verde en la antesala del duelo clave frente a Surinam por el repechaje.

Con banderas, camisetas y cánticos que no dejaron de sonar, los aficionados hicieron sentir su apoyo incondicional al equipo, demostrando que la pasión no entiende de distancias.

Una ilusión que cruza fronteras

Bolivia está a solo dos victorias de regresar a una Copa del Mundo, algo que no logra desde Estados Unidos 1994. Primero deberá superar a Surinam y luego enfrentar a Irak para sellar su clasificación a Norteamérica 2026.

Ese sueño movilizó a decenas de aficionados que viajaron hasta México para acompañar al equipo en este momento decisivo. Monterrey, por unas horas, se tiñó de verde.

 

 

El encuentro con los jugadores

Uno de los momentos más especiales de la jornada se vivió cuando los jugadores salieron por la noche para compartir con la hinchada.

Entre aplausos, fotos y autógrafos, los futbolistas agradecieron el apoyo recibido, en un gesto que reforzó el vínculo entre el equipo y su gente.

La energía fue mutua: los hinchas alentaron sin descanso y los jugadores respondieron con cercanía y compromiso.

Todo listo para el gran desafío

El repechaje se disputará en el estadio de Monterrey, escenario donde Bolivia buscará dar el primer paso hacia el Mundial.

Con el respaldo de su gente, incluso a miles de kilómetros de casa, La Verde llega motivada para un partido que puede quedar en la historia.

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