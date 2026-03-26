El mundo habla de Bolivia: así reflejan los medios el duelo ante Surinam

Bolivia enfrenta este jueves a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, en un partido que puede marcar un antes y un después para La Verde.

El encuentro se disputará en el estadio BBVA de Monterrey, México, y definirá al equipo que avanzará a la final para enfrentar a Irak en la lucha por un cupo mundialista. El sueño está intacto: volver a una Copa del Mundo después de más de 30 años.

Y en la previa, la prensa internacional ya pone el foco en este duelo clave.

Así lo reflejan los medios internacionales

TN Deportivo

El medio argentino destaca el inicio de los repechajes como una etapa decisiva rumbo al Mundial 2026. Señala que Bolivia aparece como uno de los protagonistas del mini torneo intercontinental en México, donde se disputan los últimos boletos.

Además, remarca que La Verde busca hacer historia con su cuarta clasificación mundialista y advierte que, de avanzar, enfrentará a Irak en el siguiente paso.

ESPN

La cadena internacional pone el dramatismo en primer plano: Bolivia y Surinam “se jugarán la vida” en un partido donde no hay margen de error.

El medio resalta que ambos equipos cuentan con jugadores capaces de inclinar la balanza, en un duelo parejo y cargado de tensión, donde el premio es seguir soñando con el Mundial 2026.

El Tribuno de Jujuy

Desde Argentina, el enfoque es más histórico. El medio recuerda que Bolivia terminó séptima en las Eliminatorias Sudamericanas, resultado que le permitió mantenerse con vida en la pelea.

También subraya que La Verde busca volver a un Mundial tras su última participación en 1994, lo que añade un peso emocional enorme al encuentro.

Un partido que puede cambiar la historia

El duelo entre Bolivia y Surinam no es uno más. Para ambos equipos, representa una oportunidad única: los bolivianos quieren volver a la élite del fútbol mundial, mientras que su rival sueña con clasificar por primera vez.

En ese contexto, medios internacionales coinciden en algo: será un partido intenso, equilibrado y definido por detalles.

Además, factores como la ausencia de la altura —habitual aliada de Bolivia— y el buen momento de ambos planteles añaden aún más incertidumbre al resultado.

La ilusión está intacta

La Verde llega con una generación renovada y con el impulso de una campaña que reavivó la fe de todo un país.

Hoy, Bolivia no solo juega un partido. Juega por su historia, por su gente y por volver a un Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play