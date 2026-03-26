¡Partidazos amistosos! Brasil vs Francia y Colombia vs Croacia encienden la fecha FIFA

La jornada de este jueves estará marcada por dos enfrentamientos de primer nivel en la fecha FIFA, con partidos que bien podrían repetirse en fases finales de una Copa del Mundo. Brasil se medirá ante Francia, mientras que Colombia hará lo propio frente a Croacia, en duelos que prometen espectáculo.

El primer gran choque será entre la Selección de fútbol de Brasil y la Selección de fútbol de Francia, que se enfrentarán desde las 16:00 en el Gillette Stadium, en Foxborough. Se trata de un cruce entre dos potencias: el equipo más ganador de la historia frente al subcampeón de las dos últimas Copas del Mundo.

Brasil llega con novedades importantes tras la convocatoria de Carlo Ancelotti, en la que volvió a quedar fuera Neymar. En contrapartida, destacan nombres como Vinícius Júnior, Raphinha, Gabriel Martinelli y el regreso de Endrick. En el arco, la seguridad está garantizada con Alisson Becker y Ederson Moraes.

Del lado francés, la gran noticia es el regreso de Kylian Mbappé, quien vuelve tras superar problemas físicos. El equipo dirigido por Didier Deschamps también cuenta con figuras como Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

El historial reciente favorece a Brasil, que no pierde ante Francia desde hace más de una década, lo que añade un condimento especial a este enfrentamiento cargado de expectativa.

Más tarde, la Selección de fútbol de Colombia enfrentará a la Selección de fútbol de Croacia desde las 19:30 en el Camping World Stadium de Orlando. Este partido no solo servirá como preparación, sino que también podría ser un anticipo de un cruce en el Mundial 2026.

Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y un rival por definir, mientras que Croacia comparte el Grupo L con Inglaterra, Ghana y Panamá. Dependiendo de sus ubicaciones finales, ambas selecciones podrían encontrarse en una fase eliminatoria, lo que convierte a este amistoso en una referencia importante.

En ese contexto, el duelo toma un valor estratégico: será una oportunidad para medir fuerzas, ajustar detalles y proyectar lo que podría ser un enfrentamiento directo en la próxima Copa del Mundo.

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