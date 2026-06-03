Santos F.C. homenajea a Miguelito con “Me gustas tú” tras su gran momento en Brasil

El buen momento de Miguel Terceros en Brasil no pasa desapercibido. Tras su destacada actuación con gol y asistencia en el triunfo de Santos F.C. ante Vitória, el club brasileño decidió rendirle un particular homenaje al jugador boliviano.

A través de sus plataformas oficiales, Santos compartió un video dedicado a Miguelito, acompañado por la canción “Me gustas tú”, en una muestra de cariño y reconocimiento al presente que atraviesa el futbolista nacional.

El gesto fue celebrado por los hinchas bolivianos, quienes destacaron el crecimiento del mediocampista y su consolidación dentro del equipo.

Terceros viene ganando protagonismo con actuaciones decisivas, demostrando talento, personalidad y una gran conexión con el juego ofensivo del Santos.

Su rendimiento ante Vitória volvió a confirmar que atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al fútbol brasileño. Con su gol y asistencia, el boliviano fue clave para la victoria de su equipo y fortaleció su lugar dentro del once.

El homenaje del Santos también refleja el cariño que Miguelito empieza a despertar entre los hinchas del club, que cada vez reconocen más su entrega, calidad técnica y capacidad para marcar diferencia en partidos importantes.

Para Bolivia, el presente de Miguel Terceros representa una noticia alentadora, ya que uno de sus mayores talentos jóvenes continúa creciendo en una liga exigente y competitiva como la brasileña.

Con confianza, minutos y protagonismo, Miguelito vive días especiales en Santos, mientras su nombre comienza a sonar con más fuerza entre los seguidores del fútbol sudamericano.

El boliviano sonríe, brilla y se gana aplausos en Brasil.

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