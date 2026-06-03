Senasir aplica “Tranca Cero”: qué es y cómo beneficiará a la población

Desde esta semana entró en vigencia el programa gubernamental “Tranca Cero”, una medida que busca agilizar los trámites públicos, reducir el papeleo y facilitar la atención a la ciudadanía en diferentes instituciones del Estado.

La iniciativa fue implementada en el marco del Decreto Supremo 5595, promulgado en marzo de este año, y apunta a eliminar procedimientos considerados innecesarios que durante años generaron largas filas, demoras y gastos adicionales para la población.

¿QUÉ CAMBIA CON TRANCA CERO?

Uno de los principales cambios establece que las instituciones públicas ya no podrán exigir a los ciudadanos la presentación de fotocopias de la cédula de identidad ni del certificado de nacimiento como requisito para realizar trámites.

En lugar de solicitar esos documentos, las entidades deberán verificar la información directamente mediante los sistemas oficiales de interoperabilidad y validación de datos del Estado.

La medida busca evitar que los ciudadanos tengan que presentar información que ya se encuentra registrada en las bases de datos gubernamentales.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

El programa pretende simplificar la relación entre la ciudadanía y las instituciones públicas mediante:

• Reducción de trámites burocráticos.

• Menos requisitos documentales.

• Disminución de tiempos de espera.

• Eliminación de gastos innecesarios en fotocopias y certificados.

• Atención más rápida y eficiente.

Según las autoridades, la meta es modernizar la administración pública y hacer que los servicios estatales sean más accesibles para la población.

¿QUÉ PASARÁ EN SENASIR?

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) informó que adecuará progresivamente sus procedimientos internos para cumplir con la nueva normativa.

La institución administra diversos trámites relacionados con la seguridad social de largo plazo, entre ellos:

• Compensación de Cotizaciones.

• Reconocimiento de aportes realizados antes de la reforma de pensiones.

• Pago de rentas a jubilados.

• Atención a derechohabientes del Sistema de Reparto.

Las autoridades aseguraron que los beneficiarios podrán realizar sus gestiones de manera más ágil conforme avance la implementación del programa.

¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ LA POBLACIÓN?

El director ejecutivo de Senasir, Alberto Bonadona, explicó que “Tranca Cero” permitirá optimizar los servicios públicos y evitar que las personas continúen realizando gastos en documentación que el propio Estado ya posee.

Además, se espera que la medida contribuya a reducir las filas y acelerar la resolución de trámites en diferentes instituciones públicas del país.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca avanzar hacia una gestión pública más moderna, eficiente y centrada en las necesidades de los ciudadanos.

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