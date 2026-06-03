Carne, huevo y leche: conozca los puntos de venta directa en Cochabamba ante los bloqueos

Diversos sectores productivos habilitaron puntos de venta directa en la ciudad de Cochabamba para comercializar carne, huevo, leche y derivados lácteos sin intermediarios y a precios accesibles para la población ante las dificultades de abastecimiento y las pérdidas que enfrentan los productores por los bloqueos de carreteras.

Puntos de comercialización

Uno de los principales puntos de comercialización se instaló en la plaza 14 de Septiembre, donde este miércoles se puso a la venta alrededor de 800 kilogramos de carne a bajo costo.

La iniciativa fue gestionada por el Comité de Defensa de la Canasta Familiar con el objetivo de facilitar el acceso de los consumidores a productos básicos en medio de los conflictos sociales que afectan al departamento.

A esta medida se sumaron los productores lecheros, quienes habilitaron varios puntos de venta directa para distribuir leche fresca y derivados lácteos que no pueden ser trasladados con normalidad debido a las interrupciones en las carreteras.

Venta de huevo en la plaza Corazonistas. Foto: Fernando Aguilar - Periodista - Red Uno

Los puntos de venta de leche fueron instalados en la plazuela Sucre, plazuela Corazonistas, plazuela Cala Cala y la plaza 14 de Septiembre, donde la población puede adquirir productos directamente de los productores.

Por su parte, la Asociación de Avicultores de Cochabamba (ADA) habilitó una feria de venta directa de huevo en la plazuela Corazonistas, ubicada entre las avenidas Heroínas y Hamiraya. En este espacio se comercializan más de 6.000 maples de huevo a precios de productor.

Los avicultores explicaron que la medida busca reducir las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos, que dificultan el traslado de la producción hacia otros mercados. En muchos casos, los productores optan por vender directamente al consumidor para evitar que los alimentos se deterioren o permanezcan almacenados por largos periodos.

La venta de leche. Foto: GAMC

Espacios funcionan de forma excepcional

La Intendencia Municipal de Cochabamba informó que estos espacios fueron habilitados de manera excepcional en coordinación con los sectores productivos, permitiendo una relación directa entre productores y consumidores mientras persistan las dificultades de transporte.

Los productores señalaron que, más que obtener mayores ganancias, el objetivo es evitar pérdidas y garantizar que alimentos perecederos como la leche, los huevos y la carne lleguen a la población en lugar de desperdiciarse por los problemas de distribución.



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