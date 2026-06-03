“No cualquiera puede asumir”: magisterio pide un perfil técnico para Educación

Lorenzo Chávez, ejecutivo del Magisterio Urbano de Santa Cruz, aseguró que la renuncia de la exministra de Educación, Beatriz García, pone en evidencia la crisis que atraviesa el gabinete del presidente.

El dirigente manifestó que el sector espera que el Gobierno designe a una nueva autoridad que conozca de cerca la realidad de los maestros, comprenda las necesidades del sistema educativo y tenga la capacidad de impulsar soluciones para mejorar la educación boliviana.

“Si bien hemos estado un mes en movilización, hemos suscrito un acuerdo con la exministra. Ahora exigimos que el Gobierno pueda buscar una nueva autoridad que haya trabajado en las aulas”, señaló Chávez.

El representante del magisterio sostuvo que la experiencia directa en el trabajo docente debe ser uno de los principales criterios para la designación de la nueva autoridad educativa.

Asimismo, advirtió que el sector exigirá el cumplimiento total de los compromisos alcanzados durante las negociaciones con la exministra García.

“Vamos a exigir a la nueva autoridad que dé cumplimiento al 100% de cada uno de los acuerdos que el magisterio ha suscrito con la exministra”, señaló.

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