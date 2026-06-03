“¡Basta de bloqueos!”: San Julián se moviliza y convoca a un gran cabildo ciudadano

San Julián se prepara para realizar un gran cabildo ciudadano este miércoles a las 15:00 en el cruce Casarabe, con el objetivo de expresar el rechazo a los bloqueos que afectan a la región desde hace 21 días.

La convocatoria fue realizada bajo el lema “San Julián no se detiene, ¡basta de bloqueos!” y está dirigida a organizaciones sociales, federaciones de mototaxistas, transportistas, productores, instituciones, comunidades y a la población en general.

Los organizadores señalan que la medida de presión está generando serias afectaciones económicas y sociales, principalmente por las dificultades para el transporte de personas, alimentos, combustibles y otras cargas que circulan por esta importante vía.

Aunque algunos transportistas continúan utilizando rutas alternas para llegar a sus destinos, los habitantes de distintas comunidades aseguran que los perjuicios se incrementan cada día debido a los retrasos y mayores costos de traslado.

Asimismo, denunciaron que el abastecimiento de productos y el tránsito de cisternas con destino a diferentes regiones, entre ellas Trinidad, se han visto afectados por la prolongación del conflicto.

Hasta el momento no existe un cuarto intermedio en la medida de presión. En el punto de bloqueo, los manifestantes instalaron toldos y ratificaron su intención de mantener la protesta, lo que genera preocupación entre los sectores productivos y comerciales de la zona.

Se prevé la participación de vecinos de San Julián, Cuatro Cañadas y otras comunidades cercanas, quienes durante el cabildo buscarán consensuar acciones para exigir la habilitación de la carretera y el restablecimiento del libre tránsito.

Los convocantes sostienen que el encuentro será pacífico y tendrá como principal objetivo demandar una solución que permita normalizar las actividades económicas y sociales en la región.

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