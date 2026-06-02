¡Avizoran escasez de leche en Bolivia! Productores advierten desabastecimiento por bloqueos

La Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) expresó su solidaridad con los lecheros de Cochabamba que se han declarado en quiebra debido a los bloqueos y advirtió que la crisis podría derivar en escasez de leche y un incremento de precios a nivel nacional si el conflicto no se resuelve de manera inmediata.

El presidente de Fedeple, Juan Manuel Rojas, señaló que los problemas de distribución y producción ya están afectando a varias cuencas lecheras del país, incluida una zona productiva de Santa Cruz que enfrenta dificultades por el bloqueo instalado en San Julián.

“O sea, en el sistema nacional, en cualquier momento puede haber una escasez de leche. Santa Cruz está produciendo, pero tenemos un bloqueo en San Julián que nos afecta una cuenca que es la de San Javier”, afirmó.

Rojas advirtió que la situación podría agravarse en los próximos días y tener consecuencias directas para los consumidores. “Si esto no se soluciona ya, vienen días muy difíciles para todo el sector lácteo a nivel nacional. Pueden subir los precios y puede empezar a escasear la producción”, manifestó.

Lamentó la situación que atraviesan los productores cochabambinos y recordó que Cochabamba es la segunda cuenca productora de leche más importante del país. “Nos solidarizamos con ellos que se declaran en quiebra. No es poca cosa que una región tan importante para la producción nacional atraviese esta situación”, sostuvo.

Según el sector, los bloqueos ya han generado pérdidas económicas millonarias y afectan a miles de pequeños productores que dependen de la actividad lechera para sostener a sus familias. Rojas indicó que en Cochabamba existen más de 5.000 pequeños productores y en La Paz más de 12.000, quienes enfrentan dificultades para alimentar y mantener a sus animales.

Ante este escenario, Fedeple pidió al Gobierno buscar una salida mediante el diálogo y evitar que el conflicto continúe profundizando la crisis del sector.

“El bloqueo no es una solución. La solución es sentarse en una mesa a dialogar y encontrar acuerdos que permitan recuperar la normalidad”, sostuvo.

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