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Misión italiana invertirá 300 mil euros en industria de sandalias bioecológicas en Bolivia

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la producción nacional y dinamizar el sector manufacturero, incorporando procesos sostenibles y con valor agregado en la fabricación de calzados ecológicos.

Cristina Cotari

02/06/2026 12:45

Agregar Reduno en
Bolivia y Italia impulsan nueva industria de calzado ecológico. Foto: Viceministerio de Políticas de Industrialización
La Paz, Bolivia

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La Misión Comercial Italiana confirmó una inversión inicial de aproximadamente 300.000 euros para el desarrollo de una industria de sandalias bioecológicas en Bolivia, como resultado de las gestiones del viceministro de Políticas de Industrialización, Gustavo Jáuregui Gonzales, en coordinación con la Cámara Boliviana Italiana de Comercio e Industria (CBICI).

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la producción nacional y dinamizar el sector manufacturero, incorporando procesos sostenibles y con valor agregado en la fabricación de calzados ecológicos.

Asimismo, la iniciativa contempla la proyección de productos bolivianos hacia el mercado europeo mediante futuras exportaciones, lo que permitiría ampliar las oportunidades comerciales del país.

De acuerdo con las autoridades, esta inversión representa un impulso al proceso de industrialización, la atracción de capital extranjero y la generación de nuevos empleos, con beneficios directos para familias vinculadas al sector productivo.

Con información del Viceministerio de Políticas de Industrialización

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