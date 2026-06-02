Cabildo en El Alto rechaza diálogo con el Gobierno y mantiene las movilizaciones

Tras más de dos horas de deliberación, el cabildo multisectorial convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales concluyó este martes en el Puente de la Ceja de El Alto con una serie de determinaciones orientadas a respaldar las movilizaciones que se desarrollan en el país.

Entre las principales resoluciones aprobadas figuran la exigencia de cese de la represión durante los conflictos sociales, la liberación de dirigentes aprehendidos en las recientes jornadas de protestas y la demanda de medidas para estabilizar los precios de los productos de la canasta familiar.

Además, se reiteró el pedido de renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz ante las continuas medidas de presión que asfixian el departamento de La Paz por más de 30 días.

Al mismo tiempo, se reiteró que tanto las marchas, bloqueos y movilizaciones continuarán en todos los puntos estratégicos conocidos tanto en la urbe paceña como alteña, así también en carreteras y redes fundamentales para evitar el libre tránsito de vehículos.

"No debemos traicionarnos entre nosotros, debemos ser más fuertes y estar más unidos que nunca para continuar con todas las movilizaciones en el departamento de La Paz", ratificó Mario Argollo durante la conclusión del cabildo.

Estado de emergencia

Asimismo, los asistentes se declararon en estado de emergencia, una decisión que les permite asumir nuevas medidas de presión en los próximos días si sus demandas no son atendidas.

El encuentro estuvo encabezado por el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, quien reapareció públicamente tras conocerse la suspensión de una orden de aprehensión en su contra. Según el reporte realizado desde el lugar, la actividad congregó a alrededor de 2.000 a 2.500 personas.

Concluido el cabildo, los participantes comenzaron a desconcentrarse entre banderas, pancartas y petardos, mientras los dirigentes ratificaron que las protestas continuarán y que se mantendrán vigilantes al desarrollo del conflicto.

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