Mario Argollo reaparece en cabildo de la Fejuve de El Alto

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció públicamente este martes durante el cabildo convocado cabildo convocado por la Federación Departamental de Juntas Vecinales de La Paz (Fejuve) en la Ceja de El Alto, donde se congregaron representantes de distintos sectores sociales para analizar la coyuntura nacional y definir nuevas medidas.

Desde tempranas horas, cientos de personas llegaron al lugar portando banderas de Bolivia, la wiphala y estandartes de sus organizaciones. Durante la concentración también se observó el uso de petardos y pancartas de respaldo a las demandas impulsadas por los sectores movilizados.

Además de Argollo, cuya presencia llamó la atención tras varios días fuera de la escena pública, participan el dirigente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Andrés Paye; representantes de la CONAMAQ; organizaciones de mujeres Bartolina Sisa; sectores Tupac Katari y el exejecutivo de la COB Jaime Solares.

Asimismo, se reportó la llegada de delegaciones provenientes de Oruro, Potosí y Cochabamba, incluidos representantes del Trópico cochabambino, quienes se sumaron a la concentración convocada por la organización sindical.

Los organizadores señalaron que el cabildo tiene como objetivo evaluar la situación actual del país y establecer las acciones que asumirán los distintos sectores en los próximos días.

La concentración se realiza en medio de la conflictividad social que atraviesa Bolivia, marcada por bloqueos de carreteras, movilizaciones y demandas impulsadas por organizaciones sociales y sindicales en diferentes regiones del territorio nacional.

Se prevé que al término del encuentro los dirigentes den a conocer las conclusiones y resoluciones adoptadas por los sectores participantes.

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