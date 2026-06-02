Comisión de Diputados se ofrece a mediar entre el Gobierno y los movilizados

Ante la creciente conflictividad social y los efectos de los bloqueos en distintas regiones del país, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados expresó su disposición para mediar en un proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados.

El presidente de la comisión, diputado Juan del Granado (Unidad), señaló que la instancia legislativa puede desempeñar un papel de facilitador para acercar a las partes y generar condiciones que permitan instalar una mesa de diálogo.

“La Comisión de Constitución, en su caso, puede mediar en el conflicto, puede hacer y desplegar sus buenos oficios ante las partes para que pueda instalarse una mesa de diálogo”, manifestó el legislador.

Bloqueos asfixian La Paz

La propuesta surge en medio de una coyuntura marcada por bloqueos de carreteras, dificultades en el abastecimiento de combustibles, alimentos e insumos médicos, además de crecientes demandas de diversos sectores sociales.

Del Granado sostuvo que el objetivo es contribuir a la búsqueda de consensos que permitan reducir las tensiones y encontrar soluciones a través del diálogo, priorizando la estabilidad del país y la atención de las necesidades de la población.

La iniciativa se suma a otros llamados realizados desde distintos sectores políticos, institucionales y sociales que buscan generar espacios de encuentro para superar la crisis y evitar una mayor profundización del conflicto.

Con información de la Cámara de Diputados.

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