Diálogo clave en Cuatro Cañadas: autoridades y sectores sociales buscan poner fin al bloqueo en San Julián

El alcalde de San Julián Carlos Vaca confirmó su asistencia a la reunión de diálogo convocada para este lunes en Cuatro Cañadas, donde autoridades nacionales, departamentales, municipales y organizaciones sociales buscarán una salida al bloqueo de la carretera que conecta Santa Cruz con Beni y que ya se prolonga por 19 días.

La reunión está programada para las 19:00 en los ambientes de Emapa, en Cuatro Cañadas, y fue organizada por el ministro Óscar Mario Justiniano junto a otras autoridades gubernamentales. Según la autoridad municipal, también se prevé la participación del gobernador de Santa Cruz y representantes de distintos sectores involucrados en el conflicto.

“Yo ya como alcalde municipal he confirmado mi asistencia. El presidente del Concejo Municipal también ya confirmó su asistencia”, señaló la autoridad.

Entre las organizaciones que confirmaron su presencia se encuentran representantes de Berlín Sur, de los puntos de bloqueo instalados en Okinawa y Los Troncos, además de dirigentes de Guarayos que se encuentran movilizados en el sector de La Asunta.

Respecto a la Federación Norte, que mantiene un punto de bloqueo en el ingreso a San Julián, el alcalde indicó que aún no tiene confirmación oficial de asistencia, aunque considera que la insistencia en las invitaciones podría motivar su participación.

“Es la tercera invitación personalizada que se le llega. Muchos de sus bases o centrales están sugiriendo que se haga presente”, afirmó.

La autoridad destacó que la convocatoria refleja una apertura al diálogo y aseguró que la principal preocupación es la situación que atraviesan los habitantes de la región debido al cierre de carreteras.

“Lo hacemos por el respeto que le merecemos a toda nuestra población, que ya lleva 19 días sufriendo este bloqueo”, sostuvo.

El alcalde explicó que los estudiantes universitarios y escolares son algunos de los sectores más afectados, ya que deben atravesar los puntos de bloqueo para llegar a sus centros de estudio. Además, señaló que los costos del transporte se han incrementado considerablemente.

“Antes pagaban 5 bolivianos desde Los Troncos a San Julián para llegar a la universidad o a su unidad educativa. Ahora pagan entre 20 y 25 bolivianos, y esto repercute en el bolsillo de la familia”, manifestó.

Sobre el impacto en el sector productivo, indicó que actualmente se desarrolla la época de siembra y que las labores agrícolas continúan con relativa normalidad en las comunidades rurales. Asimismo, señaló que el abastecimiento de diésel llega con algunas dificultades, pero no se ha interrumpido completamente.

“En el campo ni se siente el bloqueo. Las maquinarias están trabajando. Es el pueblo el que está sufriendo”, concluyó.

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