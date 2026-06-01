Sector lechero en Cochabamba, al borde de la quiebra por bloqueos de carreteras

La producción lechera de Cochabamba se encuentra en un estado de asfixia económica y operativa crítica. Los constantes bloqueos de carreteras que aíslan al departamento han puesto en jaque a más de 3.000 productores locales, quienes advierten con movilizarse en los próximos días si las autoridades no garantizan el libre tránsito.

La crisis se vive con especial crudeza en la zona de Pucarita Chica, donde los productores ya no pueden sostener los costos ni la alimentación de sus animales. Según denuncian desde el sector, el impacto es doble: por un lado, la industria PIL ha reducido el acopio de leche cruda al 60%; por el otro, el desabastecimiento de alimento para el ganado es casi absoluto.

Dependencia crítica de Santa Cruz

El sector productivo lechero de Cochabamba depende en un 95% de los insumos y forrajes provenientes del departamento de Santa Cruz. Tras dos semanas de carreteras principales cortadas, el ingreso de maíz, cascarilla, peletizado y otros suplementos vitales es nulo.

"Estamos en un estado de emergencia. No nos está llegando nada de insumos de Santa Cruz y ya no sabemos de dónde traer forraje. Mi granja no aguanta una semana o dos semanas más; si esto sigue, tendré que deshacerme de mis vacas, llevarlas al ganadero y dejar la lechería", lamentó con desesperación Don Casimiro, representante de la Asociación de Propietarios de Lecheros Independientes (APLI).

Aunque los productores intentan solventar la alimentación con alfalfa, explican que el ganado requiere indispensablemente de fibra (como la chaya y la paja) para mantener una nutrición correcta, insumos que hoy son imposibles de acumular debido al cerco logístico.

Un "Día de la Leche" sin nada que festejar

La coincidencia de esta crisis con el Día Mundial de la Leche dejó un panorama desolador. En lugar de celebrar la fecha en las calles exaltando su producción, los lecheros cochabambinos pasaron la jornada refugiados en sus granjas, buscando formas de subsistir a diario. Para evitar la pérdida total de la leche sobrante que no recoge la industria, muchas familias se han visto obligadas a elaborar quesillos artesanales de manera improvisada para venderlos como puedan.

Exigencia a las autoridades y anuncios de movilizaciones

Ante la gravedad de la situación, la dirigencia de APLI confirmó el envío de una nota oficial a la Gobernación de Cochabamba para exigir el cumplimiento de los compromisos de transitabilidad.

El pedido al Gobernador: El sector le recuerda a la máxima autoridad departamental su promesa de campaña de "Cero Bloqueos en Cochabamba" y le exigen activar los mecanismos para dar viabilidad a los productores.

Plazo y medidas: De no implementarse soluciones reales y estructurales por parte del Gobierno Central y la Gobernación en el transcurso de esta semana, los más de 3.000 productores lecheros anunciaron que saldrán a movilizarse y trasladarán sus protestas a las calles, al ser un sector que genera miles de empleos y que hoy se declara en quiebra inminente.

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