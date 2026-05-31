El Alto: Fejuve Sur anuncia que no asistirán al diálogo y mantendrán bloqueos

En el marco de los conflictos sociales que mantienen bloqueos en diversas rutas del país, los representantes de los movilizados anunciaron que no asistirán a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno y que mantendrán sus puntos de bloqueo.

“Nos han llegado varios documentos e invitaciones, pero no vamos a asistir al diálogo. Soy solo portavoz, pero lo que define son las bases, los hermanos”, señaló su dirigente

Los dirigentes indicaron que una posible salida al conflicto dependerá del presidente, quien debería asumir el liderazgo y encabezar la negociación entre las partes, dejando claro que la responsabilidad recae en el Ejecutivo y su gabinete.

Esperan ser escuchados

Los movilizados enfatizaron que llevan más de un mes de protestas y que esperan avances concretos que permitan una solución al conflicto, mientras aseguran que no levantarán los bloqueos hasta recibir respuestas del Gobierno.

La decisión de mantenerse firmes en los puntos de bloqueo evidencia la persistente tensión entre las bases y las autoridades, y marca un desafío para la mediación y la apertura de mesas de diálogo en los próximos días.

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