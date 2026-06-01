“Es hora de gobernar y dejar de hablar”: Tuto pide al gobierno dar solución definitiva a 32 días de bloqueo

El expresidente pidió al Gobierno acciones concretas para resolver la crisis de abastecimiento y transporte en La Paz.

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga se pronunció este lunes respecto a los 32 días de bloqueos y protestas que afectan a La Paz y otras regiones del país, instando al Gobierno a tomar decisiones y garantizar la normalidad. Durante su conferencia, subrayó que “es hora de gobernar y dejar de hablar”, destacando la urgencia de medidas concretas para restablecer el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

“Gobernar es decidir y tomar acciones; no es disfrutar, no es viajar ni sacarse fotos. Se gobierna haciendo, tomando decisiones por un lado o por el otro, pero debemos garantizar la seguridad, tranquilidad y derechos de todos los bolivianos”, enfatizó Quiroga.

Piden acciones ante los bloqueos

El exmandatario se refirió a la inacción del Gobierno ante la escasez y la inseguridad, señalando que la población ha sido afectada por la falta de combustible, alimentos y medicamentos, así como por interrupciones en servicios esenciales. Recordó que la gestión actual debe asumir su responsabilidad para restablecer el orden y la normalidad, en lugar de limitarse a discursos retóricos.

“Estamos en una situación crítica: hospitales suspenden cirugías, no hay oxígeno, ni medicamentos, ni combustible; la gente sufre y se ve obligada a tomar medidas por mano propia. El Gobierno debe actuar, no claudicar”, agregó Quiroga.

Además, llamó a las autoridades a coordinar acciones efectivas y transparentes, apelando a su responsabilidad constitucional para proteger a la población y garantizar la circulación, la producción y la provisión de bienes esenciales.

La intervención de Quiroga busca presionar al Ejecutivo para que resuelva de manera inmediata la crisis derivada de los bloqueos, mientras la población enfrenta dificultades que se prolongan desde hace más de un mes.

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