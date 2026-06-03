Las carreteras siguen cerradas: estos son los puntos de bloqueo reportados

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que se registran más de 100 puntos de bloqueo en siete departamentos del país, situación que continúa afectando la transitabilidad interdepartamental y el traslado de pasajeros, carga, alimentos, medicamentos y combustible.

Por tercer día consecutivo, Cochabamba aparece como el departamento más afectado por las medidas de presión, seguido de La Paz, región que durante mayo concentró la mayor cantidad de bloqueos.

Según el reporte actualizado, los puntos de bloqueo se distribuyen de la siguiente manera:

Cochabamba: 31 puntos.

La Paz: 21 puntos.

Oruro: 18 puntos.

Potosí: 15 puntos.

Chuquisaca: 10 puntos.

Santa Cruz: 4 puntos.

Pando: 2 puntos.

Durante gran parte de mayo, La Paz fue el departamento con mayor número de rutas afectadas. Sin embargo, desde el 1 de junio, Cochabamba pasó a ocupar el primer lugar en cantidad de bloqueos activos.

Además, en las últimas horas se reportaron interrupciones viales en Pando, departamento que hasta ahora no había registrado bloqueos dentro de los informes recientes.

La situación continúa generando preocupación, principalmente por el impacto en el abastecimiento de productos esenciales. Las ciudades de La Paz y El Alto atraviesan una crisis marcada por la escasez de combustible, alimentos, medicamentos y otros insumos básicos.

Ante este panorama, la ABC recomienda a la población revisar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje y tomar previsiones, especialmente si se trata de traslados interdepartamentales.

Mientras persisten los bloqueos, transportistas, pasajeros, productores y familias continúan enfrentando incertidumbre por la falta de rutas seguras y la dificultad para movilizarse entre regiones.

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