CIDH insta al Gobierno y sectores que piden renuncia de Rodrigo Paz a "priorizar diálogo"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este martes su preocupación por la "escalada" de los conflictos que se registran en Bolivia desde inicios de mayo e instó al Gobierno de Rodrigo Paz y a los sectores movilizados que exigen la renuncia del mandatario a "priorizar el diálogo".

"Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática", señaló la CIDH en un comunicado.

El organismo consideró que las protestas se desarrollan "en un contexto de profunda crisis económica, polarización política, percepciones de debilitamiento de confianza entre sectores indígenas y campesinos y el Gobierno; así como de racismo estructural y sistémico".

También reconoció que los bloqueos de carreteras "han provocado graves afectaciones al abastecimiento de combustibles, alimentos, oxígeno medicinal, medicamentos y otros servicios esenciales", principalmente en La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, y la ciudad vecina de El Alto.

Con información de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, la CIDH informó sobre siete fallecidos en el contexto conflictivo, incluidos cuatro por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, uno por disparo por arma de fuego en medio de un operativo de desbloqueo y otras dos "personas movilizadas", aunque no explicó las circunstancias de esos decesos.

Esta jornada se conoció sobre la muerte de una paciente oncológica de 24 años que no pudo ser trasladada desde la ciudad andina de Oruro a La Paz para recibir un tratamiento de radioterapia y de un conductor de transporte pesado que enfermó tras permanecer atrapado durante 32 días en un corte de rutas.

La CIDH señaló también que al menos 23 personas resultaron "heridas de diversa gravedad" en los conflictos, incluidos "manifestantes, transeúntes y agentes policiales", y que hubo al menos 15 agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa en medio de las protestas.

La comisión defendió que la protesta social es "una expresión legítima de los derechos de reunión pacífica, libertad de expresión y participación en los asuntos públicos", aunque también reconoció que los bloqueos de carreteras prolongados "pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos".

"Tanto el Estado como las personas manifestantes deben adoptar medidas para evitar riesgos a la vida e integridad de terceros, como el establecimiento de corredores humanitarios que permitan el tránsito de ambulancias, de personal médico y de provisiones indispensables, como el acceso a medicamentos y alimentos", indicó.

La Paz, El Alto y Oruro son las ciudades más golpeadas por los bloqueos de carreteras y las protestas de sindicatos de campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia de Paz.

Como consecuencia de esta medida de presión en esas ciudades escasean algunos alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.

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