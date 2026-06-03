Miriam, una niña de 12 años que luchaba contra el cáncer, falleció en su hogar en la localidad fronteriza de Tambo Quemado (Oruro) luego de no poder trasladarse a la ciudad de La Paz para continuar su tratamiento de quimioterapia, debido a los bloqueos de carreteras que afectan al país desde hace más de un mes.

El hecho fue confirmado por la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI). Su presidenta, Ana Torrez, expresó su profundo pesar y advirtió que la menor tenía una cita programada el pasado 18 de mayo en el Hospital del Niño, donde recibía atención especializada de forma periódica. La falta de transporte habría impedido que llegue para continuar con su tratamiento en un momento crítico de su enfermedad.

“Es una niña de Tambo Quemado que estaba realizando sus sesiones de quimioterapia, (…) lamentablemente no pudo llegar a La Paz”, relató Torrez.

Según la AVCCI, Miriam enfrentó complicaciones severas de salud en sus últimos días, en un contexto en el que otros pacientes oncológicos también reportan dificultades para llegar a los centros hospitalarios de referencia en La Paz, donde se concentran los principales tratamientos especializados del país.

Familias con pacientes oncológicos

La organización recordó que el caso se suma a advertencias previas de familias y pacientes con cáncer, quienes denunciaron la falta de acceso a quimioterapia, radioterapia y medicamentos esenciales debido a los bloqueos y a la escasez de insumos médicos en varios departamentos.

En ese marco, Torrez reiteró el pedido de habilitar corredores humanitarios para permitir el paso de ambulancias, pacientes y medicamentos, ya que la interrupción de rutas está poniendo en riesgo la vida de personas en situación de alta vulnerabilidad.

“Estamos hablando de niños que no pueden esperar”, remarcó la representante de AVCCI en anteriores pronunciamientos.

Con este caso, ya son siete las personas fallecidas en el país en medio de las dificultades de acceso a tratamientos médicos provocadas por los bloqueos de carreteras.

Con información de ABI

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