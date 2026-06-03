Fiscalía General ordena activar procesos penales por bloqueos en el país

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció la emisión de un instructivo nacional para activar acciones legales urgentes frente a los bloqueos de carreteras que castigan a diversas regiones, con especial gravedad en el departamento de La Paz.

"Se han emitido instructivos con lineamientos para que, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se puedan iniciar las acciones legales que se consideren necesarias y pertinentes o, en su defecto, a partir de denuncias que presenten ciudadanos en todo el país", afirmó la autoridad judicial.

Para operativizar esta medida, Mariaca detalló que cada Fiscalía departamental cuenta con una unidad de análisis estratégica. Este equipo especializado será el encargado de verificar minuciosamente si las denuncias recibidas cumplen con los requisitos de admisibilidad que establece el Código de Procedimiento Penal.

Garantías dentro del marco normativo

El titular del Ministerio Público enfatizó que no se cometerán arbitrariedades ni persecuciones al margen de la ley durante los operativos y citaciones. En ese sentido, Mariaca aseguró además que la institución actuará de manera rigurosa en cada caso conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

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