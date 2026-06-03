Temen por la vida de pacientes oncológicos tras muerte de niña por los bloqueos

La muerte de Miriam, una niña de 12 años que luchaba contra el cáncer, volvió a poner en evidencia las consecuencias de los bloqueos que afectan al país desde hace más de un mes. La menor falleció en su vivienda de Tambo Quemado, en Oruro, luego de no poder llegar a la ciudad de La Paz para continuar con su tratamiento de quimioterapia.

No pudo llegar a su quimioterapia

El caso fue confirmado por la presidenta de la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil (AVCCI), Ana Carola Torrez, quien explicó que la niña recibía atención especializada en el Hospital del Niño y tenía programada una sesión de tratamiento para el pasado 18 de mayo.

“Lamentablemente, por causa de los bloqueos, el papá no pudo pasar. Insistiendo constantemente para poder pasar los bloqueos, no logró hacerlo y se puso realmente muy delicada de salud. Sin poder acudir a ningún tipo de servicio médico, falleció en su casa”, relató Torrez.

Según la representante de AVCCI, Miriam se encontraba en una etapa de mantenimiento de su tratamiento y debía trasladarse periódicamente a La Paz para recibir quimioterapia. Su familia, dedicada a la agricultura, realizaba constantes esfuerzos económicos para garantizar la atención médica de la menor.

Familias no pueden llegar a La Paz para tratamientos

La organización advirtió que el caso de Miriam no es aislado. Actualmente brinda apoyo a unas 80 familias de pacientes con cáncer a nivel nacional, de las cuales 35 se encuentran en el departamento de La Paz y al menos 15 enfrentan dificultades por los bloqueos para acceder a tratamientos médicos.

“Existe una decena de niños que están fuera de La Paz y que tienen que llegar. El derecho a la protesta no puede valer más que el derecho a la vida”, afirmó Torrez.

La representante también alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, situación que agrava aún más la atención de pacientes oncológicos. Indicó que muchas familias deben recorrer farmacias en busca de fármacos que ya no están disponibles en los hospitales.

Corredores humanitarios urgentes

Ante este escenario, AVCCI pidió la habilitación de corredores humanitarios y exhortó a los sectores movilizados a permitir el paso de pacientes, ambulancias y medicamentos.

“Exigimos que tengan más humanidad, que tengan piedad de todas las personas, los niños, las personas adultas, todos los que están enfermos. La salud es lo más importante”, manifestó Torrez.

Con la muerte de Miriam, ya son ocho las víctimas fatales reportadas en el país en medio de las dificultades de acceso a la atención médica ocasionadas por los bloqueos, entre ellas dos menores de edad.

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