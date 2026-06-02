Fedemype advierte que los bloqueos provocan escasez de materia prima y agravan la situación económica

La Federación de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype) de Santa Cruz advirtió que la falta de materia prima y el incremento de los costos de importación ya están afectando al sector productivo, situación que podría agravarse en los próximos dos o tres meses si no se aplican medidas de solución.

El presidente de Fedemype Santa Cruz, Javier Challapa, explicó que Bolivia depende en gran medida de la importación de materia prima, principalmente de China, además de Perú y Brasil. Según indicó, entre el 80% y el 90% de los insumos que utiliza el sector provienen del mercado chino y llegan al país a través de los puertos chilenos de Arica e Iquique.

“La afectación es que en Bolivia no se produce nada de materia prima y todo es importado. En este caso el 80-90% es chino. Entonces de una u otra forma ya se está viendo muy fuerte la afectación entre la subida de precios de la materia prima y demás accesorios e insumos”, manifestó Challapa.

El dirigente sostuvo que las consecuencias de esta situación aún no se reflejan plenamente en la economía nacional, pero advirtió que el impacto será más evidente en los próximos meses. Asimismo, señaló que el sector ya registra pérdidas millonarias debido a las dificultades para acceder a insumos y mantener sus niveles de producción.

“Esto no se ve en el momento, de repente no se nota en este momento. Va a tener sus consecuencias. Esto se va a ir agravando”, afirmó.

Ante este panorama, Challapa pidió al presidente Rodrigo Paz implementar medidas que permitan garantizar el abastecimiento de materia prima y reducir los efectos sobre las micro y pequeñas empresas.

“Presidente Rodrigo Paz, dé soluciones. Si esto no va a tener solución, va a pasar la factura de aquí a unos dos o tres meses y en nuestro país va a estar mucho peor de lo que está”, expresó.

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