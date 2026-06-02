Investigan la muerte de una mujer hallada semidesnuda; la autopsia definirá las causas del deceso

La Fiscalía y la Policía iniciaron una investigación para esclarecer la muerte de una mujer que fue encontrada sin vida la mañana de este martes en una calle del barrio Los Tajibos Sur, en la zona del Plan Tres Mil. El caso generó preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que la víctima no residía en el sector.

La fiscal asignada al caso, Yolanda Aguilera, informó que se realizó el levantamiento legal del cadáver de una mujer de entre 30 y 35 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado alrededor de las 06:00 sobre la calle Los Cocos.

“Se ha hecho el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo femenino, aproximadamente entre 30 a 35 años de edad. Los vecinos del lugar relataron que la encontraron a las seis de la mañana, boca abajo y con el pantalón jean a la altura de las rodillas”, explicó la representante del Ministerio Público.

Aguilera señaló que durante el procesamiento de la escena no se evidenciaron signos visibles de violencia; sin embargo, aclaró que será la autopsia médico-legal la que determine con precisión las causas del fallecimiento.

“No tiene signos de violencia a simple vista, pero se tendrán mayores datos una vez que se cuente con el informe de la autopsia. El cuerpo ha sido trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla para la realización de los estudios correspondientes”, indicó.

La fiscal también precisó que la mujer aún no ha sido identificada, debido a que no portaba documentos personales al momento del hallazgo.

“Los vecinos indican que no es habitante del lugar. No está identificada porque no se le ha encontrado ningún documento. Sería apresurado establecer una causa probable de muerte antes de contar con los resultados de la autopsia”, agregó.

Vecinos que encontraron el cuerpo expresaron su consternación y manifestaron su preocupación por la inseguridad en la zona.

“Yo estaba saliendo con mi esposo cuando vimos el cuerpo tirado. Estaba boca abajo y de la cintura para abajo estaba desnuda. No es del barrio, han venido y la han botado. No es la primera vez que ocurre algo parecido por aquí”, relató una vecina.

Otra viviente de la zona describió a la víctima y lamentó lo sucedido. “Es una tragedia. Tenía una chompa rosada, pantalón jean y medias negras”, comentó.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades esperan los resultados de la autopsia para determinar las circunstancias del hecho y avanzar en la identificación de la mujer.

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