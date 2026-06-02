Un adolescente de 15 años perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en la zona del Plan Tres Mil, cuando se trasladaba a bordo de su motocicleta rumbo a su fuente laboral. La víctima fue identificada como Daniel Espinoza Goboa.

El hecho generó profunda conmoción entre familiares y vecinos del sector. Minutos después del accidente, un tío del menor llegó al lugar y confirmó su identidad en medio de escenas de dolor.

“Acabo de llegar, es mi sobrino. Lo han atropellado, él es el dueño de la moto, trabajamos juntos, lo estaba esperando, pero nunca llegó. Tiene 15 años, trabajaba en una empresa de plástico. Acabo de llegar y lo encuentro así. Él vivía en Samaria y estaba yendo a su trabajo”, expresó entre lágrimas.

La familia del adolescente pidió a la Policía una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables. Según versiones preliminares y testimonios de vecinos, otro vehículo habría estado involucrado en el accidente y su conductor habría abandonado la escena tras el impacto.

Una vecina del lugar señaló que la zona registra antecedentes de siniestros viales y aseguró que los residentes han solicitado en reiteradas ocasiones la instalación de medidas de seguridad.

“Dicen que lo chocaron de atrás. No es el primer accidente, ya ha habido cinco o seis accidentes, incluso se ha pedido rompemuelles y semáforos por el colegio, porque ya han atropellado a un niño”, manifestó.

Efectivos policiales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer si efectivamente existió la participación de otro vehículo. Las autoridades también buscan identificar al conductor que presuntamente se dio a la fuga tras el hecho.

Mientras avanzan las pesquisas, familiares, amigos y vecinos lamentan la pérdida de Daniel Espinoza Goboa, un adolescente que, según sus allegados, se dirigía a cumplir con su jornada laboral cuando ocurrió la tragedia.

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