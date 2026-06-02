¡Atención! Lotería nacional reprograma el sorteo “Te Amo Mamá”: esta es la nueva fecha

La Lotería Nacional de Beneficencia y Salubridad (LONABOL) informó la reprogramación del Sorteo Nacional “Te Amo Mamá”, una de las actividades más esperadas por miles de bolivianos, debido a la actual coyuntura social que atraviesa el país.

La decisión fue asumida tras una evaluación de los conflictos y bloqueos de carreteras que se registran en diferentes regiones, situación que ha dificultado el traslado y la distribución oportuna de los billetes hacia las oficinas regionales.

Según explicó la institución, la medida busca garantizar la transparencia, equidad y participación de todos los ciudadanos que adquirieron sus boletos para el sorteo.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL SORTEO?

LONABOL confirmó que el Sorteo Nacional “Te Amo Mamá” se llevará a cabo de manera impostergable el próximo jueves 18 de junio de 2026 a las 18:00 horas.

PREMIOS SE MANTIENEN SIN MODIFICACIONES

La entidad aclaró que, pese a la reprogramación, todos los premios continúan vigentes y no sufrirán ninguna modificación.

Los premios establecidos son:

• Bs 500.000 como premio mayor.

• Bs 30.000 como segundo premio.

• Bs 15.000 como tercer premio.

• 700 premios de Bs 50.

Desde LONABOL destacaron que la amplia cantidad de premios busca fortalecer el carácter inclusivo del sorteo y brindar mayores oportunidades a los participantes.

¿QUÉ PASA CON LOS BILLETES YA COMPRADOS?

La institución brindó tranquilidad a quienes ya adquirieron sus billetes, asegurando que todos mantienen plena validez para la nueva fecha del sorteo.

Por ello, no será necesario realizar ningún trámite adicional ni cambiar los boletos ya emitidos.

Asimismo, recomendó a la población mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales para evitar rumores o información incorrecta.

UN SORTEO CON FINES SOLIDARIOS

LONABOL recordó que cada uno de sus sorteos contribuye al financiamiento de programas de beneficencia y salubridad en favor de la población boliviana.

En ese sentido, reafirmó su compromiso de garantizar un proceso transparente, justo y accesible para todas las familias del país.

"Que la solidaridad entre bolivianos nunca se acabe", señala el mensaje institucional difundido junto al anuncio de la reprogramación.

La actividad cuenta con la autorización y fiscalización de la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), entidad que aprobó oficialmente la modificación de la fecha.

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